Tre cani scavalcano e seminano il caos | persone e animali aggrediti

È possibile che un’intera zona sia ostaggio di tre cani, liberi e aggressivi, e nessuno possa fare niente? Sembra di sì perché è proprio quello che succede in zona San Francesco, all’incrocio con via Zeppilli, dove tre esemplari di cane hanno l’abitudine di scappare dal cancello di casa e aggredire qualunque cane si trovi a passare. Dopo l’aggressione di qualche giorno fa che è costata una serie di gravi ferite ad un esemplare di bassotto, oltre alla caduta della sua proprietaria, due giorni fa un altro piccolo meticcio è stato aggredito, nonostante le proteste, le denunce, le segnalazioni. I proprietari coinvolti sono esasperati ma le segnalazioni si moltiplicano, chiunque sia passato di lì ha avuto in qualche modo a che fare coi tre cani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

