Tre auto e una moto in fiamme nella notte

Vigili del fuoco in azione nella notte in via Pietra Ligure, nel quartiere genovese di Voltri, a causa dell'incendio di tre auto e una moto posteggiate. È successo verso le 2,30 nel parcheggio condominiale del civico 19 e per domare le fiamme sono state necessarie due squadre dei vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

