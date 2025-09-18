Tre arresti per spionaggio a favore della Russia in Uk Scotland Yard | Numero crescente di reclutamenti

Due uomini, di 46 e 41 anni, e una donna di 35 anni sono stati arrestati nelle scorse nella contea inglese Essex, con l’accusa di attività di spionaggio a favore della Russia, formulata sulla base d’indagini condotte dalla polizia e dall’intelligence britanniche. Lo riporta Sky News Uk, citando Dominic Murphy, capo dell’antiterrorismo di Scotland Yard. Non si tratta di cittadini russi, “Attraverso la nostra recente attività di sicurezza nazionale, stiamo assistendo a un numero crescente di reclutamenti di soggetti adescati da servizi segreti stranieri”, ha detto Murphy. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

