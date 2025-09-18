Tre arresti per spionaggio a favore della Russia in Uk Scotland Yard | Numero crescente di reclutamenti
Due uomini, di 46 e 41 anni, e una donna di 35 anni sono stati arrestati nelle scorse nella contea inglese Essex, con l’accusa di attività di spionaggio a favore della Russia, formulata sulla base d’indagini condotte dalla polizia e dall’intelligence britanniche. Lo riporta Sky News Uk, citando Dominic Murphy, capo dell’antiterrorismo di Scotland Yard. Non si tratta di cittadini russi, “Attraverso la nostra recente attività di sicurezza nazionale, stiamo assistendo a un numero crescente di reclutamenti di soggetti adescati da servizi segreti stranieri”, ha detto Murphy. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: arresti - spionaggio
Altri due arresti nel caso Equalize. Dalla Bergamasca a Platì: la rete che univa ‘ndrangheta, estorsione e spionaggio industriale
Cuba alla Patagonia nell'ambito della segretissima operazione Bolívar. Provarono a "chiudere" il canale di Panama, sabotarono le linee di rifornimento transamericane. Erano tanti: 100 arresti per spionaggio in Cile nel solo 1944. Washington non vuole fare lo - X Vai su X
YEMEN, HOUTHI: "GLI UNDICI DIPENDENTI ONU ARRESTATI SONO SPIE DI ISRAELE E DEGLI USA" Il personale dell'Onu arrestato all'inizio di questa settimana in Yemen è sospettato di spionaggio per Israele e gli Stati Uniti. Lo ha dichiarato un funzionari - facebook.com Vai su Facebook
Londra, arrestati tre britannici: sono sospettati di spionaggio a favore di Mosca; Germania: tre arresti per spionaggio, con l'intento di uccidere; Iran, arrestati due cittadini europei con l’accusa di “spionaggio per Israele”.
Arrestati 3 britannici sospettati di spionaggio per conto di Mosca. Scotland Yard: “Aumentano i reclutamenti dei servizi segreti stranieri” - Si moltiplicano le indagini dell’antiterrorismo indagini contro presunte infiltrazioni in Gran Bretagna ... Segnala msn.com