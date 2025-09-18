Tre anni dopo l’alluvione 300mila euro per Le Tinte

di Sandro Franceschetti Nel consiglio comunale convocato per oggi pomeriggio alle 15 sarà trattato un punto importante per il futuro della città di Pergola: una variazione di bilancio pari a 300mila euro, trasferiti dalla Regione Marche all’Ente locale come anticipazione per gli interventi di sistemazione del quartiere ‘Le Tinte’, duramente colpito dall’ alluvione del 15 settembre 2022. Tale somma rappresenta la prima tranche stanziata per l’intero progetto di riqualificazione. Fin dal suo insediamento nel giugno 2024, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Diego Sabatucci (foto in alto) si è attivata per affrontare in maniera concreta le conseguenze dell’alluvione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

