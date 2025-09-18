Travolto da un' auto sulla Domiziana | 30enne muore sul colpo

Tragedia sulla Domiziana a Mondragone dove un uomo ha perso la vita dopo essere stato investito da un’auto. Il dramma si è consumato nella tarda serata di martedì. La vittima è stata identificata. Si tratta di un moldavo di 30 anni, probabilmente senza fissa dimora.La vittima stava percorrendo un. 🔗 Leggi su Casertanews.it

