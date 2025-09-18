Milano, 18 settembre 2025 - Ancora un grave incidente stradale in città: un pedone è stato investito questa mattina in via San Giusto all'angolo con via Quarto Cagnino, zona San Siro. L’incidente è avvenuto attorno alle 8 e la vittima è un uomo di 71 anni che è stato investito da un'automobile mentre attraversava sulle strisce pedonali. Immediati i soccorsi: il pensionato è stato trasportato in codice rosso al Pronto soccorso dell'ospedale Niguarda I precedenti. Lo scorso 8 settembre aveva perso la vita il venticinquenne Matteo Barone che stava attraversando via Porpora sulle strisce pedonali, vicino all'incrocio con via Ingegnoli, quando è stato travolto senza scampo dall'auto guidata da un 26enne, agente di polizia di un commissariato cittadino in quel momento libero dal servizio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Travolto da un’auto mentre attraversa sulle strisce: gravissimo uomo di 71 anni