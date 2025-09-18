Travolto da un’auto mentre attraversa sulle strisce | gravissimo uomo di 71 anni
Milano, 18 settembre 2025 - Ancora un grave incidente stradale in città: un pedone è stato investito questa mattina in via San Giusto all'angolo con via Quarto Cagnino, zona San Siro. L’incidente è avvenuto attorno alle 8 e la vittima è un uomo di 71 anni che è stato investito da un'automobile mentre attraversava sulle strisce pedonali. Immediati i soccorsi: il pensionato è stato trasportato in codice rosso al Pronto soccorso dell'ospedale Niguarda I precedenti. Lo scorso 8 settembre aveva perso la vita il venticinquenne Matteo Barone che stava attraversando via Porpora sulle strisce pedonali, vicino all'incrocio con via Ingegnoli, quando è stato travolto senza scampo dall'auto guidata da un 26enne, agente di polizia di un commissariato cittadino in quel momento libero dal servizio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: travolto - auto
Ciclista travolto da un’auto, addio a Mauro Matucci. Due comunità in lutto
Vladyslav Malamen morto a 6 anni travolto da un'auto, il piccolo grande cuore del bambino batterà ancora in un altro petto. Il dono di mamma e papà
Uijtdebroeks travolto da un’auto, miracolosamente illeso: “State giocando con le nostre vite”
Porto Torres: ciclista travolto da un’auto, è grave - X Vai su X
Sarno in lutto: muore il 19enne travolto da auto mentre era in moto - facebook.com Vai su Facebook
Ragazzino di 15 anni travolto e ucciso in bici da un’auto sulle strisce pedonali.
Adolescente in bicicletta travolto da un'auto mentre attraversa via Oriani sulle strisce pedonali indossando un paio di cuffie: è ferito - Adolescente attraversa via Oriani in bicicletta all'altezza della laterale Borgo Cavalli e viene travolto da un'automobilista a bordo di una Volskwagen ... Secondo msn.com
Poliziotto travolge e uccide un ragazzo mentre attraversa la strada, morto un 25enne - Tragedia sulla strada all’alba a Milano, dove un’auto ha travolto e ucciso un 25enne. Lo riporta fanpage.it