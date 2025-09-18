Travolto da automobile tra Mondragone e Castel Volturno perde la vita trentenne
Un grave incidente si è verificato martedì sera lungo la Domiziana, nel tratto meridionale di Mondragone. A perdere la vita è stato Macaru Tudor, trentenne originario della Moldavia e privo di fissa dimora, travolto da un’automobile mentre percorreva a piedi la strada. . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
