travolto da automobile tra mondragone e castel volturno perde la vita trentenne

Un grave incidente si è verificato martedì sera lungo la Domiziana, nel tratto meridionale di Mondragone. A perdere la vita è stato Macaru Tudor, trentenne originario della Moldavia e privo di fissa dimora, travolto da un’automobile mentre percorreva a piedi la strada.   . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

travolto automobile mondragone castelIncidente a Mondragone, clochard travolto e ucciso sulla Domiziana: guidatore in stato di choc - L'ultimo episodio in ordine di tempo è avvenuto nella serata di martedì sulla Domiziana alla periferia sud di Mondragone. ilmattino.it scrive

Tragedia a MONDRAGONE, 30enne muore investito - A perdere la vita è stato Macaru Tudor, un uomo di origini moldave di trent’anni, senza fissa dimora, ... Lo riporta casertace.net

