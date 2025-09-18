Traversara rivive il suo incubo | Il tempo si è fermato al 2024

Traversara di Bagnacavallo (Ravenna), 18 settembre 2025 – Tutto congelato, come un anno fa. Traversara, frazione di Bagnacavallo nella Romagna ravennate, è bloccata da un anno a quella mattina, quella del 19 settembre 2024, quando la piena del Lamone ha sbriciolato un tratto di argine già eroso nel maggio 2023 e si è infranta contro le case di via Torri. Cinquanta abitazioni inagibili, trenta famiglie sfollate, una trentina coloro che sono stati portati via dagli elicotteri mentre sotto di loro il fiume distruggeva il paese. Due edifici sono stati spazzati via completamente, ma anche negli altri all’interno della ’zona rossa’ gli abitanti non possono più entrare: sono crollati muri, pavimenti, garage e intere stanze. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

