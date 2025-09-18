Trasporto pubblico revoche di adesione allo sciopero del 22 settembre

Autolinee toscane  informa che è pervenuta per il giorno 22 settembre 2025  revoca di adesione da parte di Usb Lavoro Privato e Cub trasporti per il trasporto pubblico locale agli scioperi nazionali generali di tutti i settori pubblici e privati di 24 ore proclamati uno da Cub Confederazione. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

