Trasporto pubblico confronto alla Ugl di Salerno | verso nuove proposte per il sistema in Campania

Anteprima24.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti Un incontro per fare il punto sulle problematiche del trasporto pubblico locale e per condividere le prossime iniziative da proporre alla Regione Campania: questo il senso del briefing che si è svolto ieri presso la segreteria Ugl di Salerno, alla presenza del segretario generale regionale della Ugl Autoferrotranvieri, Fulvio Fasano, del segretario generale della Ugl Salerno, Carmine Rubino, e del segretario provinciale della categoria, Gabriele Giorgianni, insieme agli iscritti. «La ripresa del servizio di trasporto scolastico rappresenta un momento cruciale – ha sottolineato Giorgianni – perché coinvolge direttamente famiglie, studenti e lavoratori. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

trasporto pubblico confronto alla ugl di salerno verso nuove proposte per il sistema in campania

© Anteprima24.it - Trasporto pubblico, confronto alla Ugl di Salerno: verso nuove proposte per il sistema in Campania

In questa notizia si parla di: trasporto - pubblico

Trasporto pubblico, sciopero degli autobus sabato 13 settembre

Trasporto pubblico estivo: il potenziamento si coniuga con la sicurezza

Lago d’Iseo, la Provincia fa le prove per potenziare il trasporto pubblico. E si apre uno spiraglio per la ferrovia da Sarnico

Trasporto pubblico, confronto alla Ugl di Salerno: verso nuove proposte per il sistema in Campania; Autobus a rischio nel pomeriggio per lo sciopero di Cgil e Ugl; Sciopero del trasporto pubblico indetto da Cobas e Ugl per lunedì 15 settembre: autobus garantiti nelle fasce 6-9 e 17-20.

Agitazione nel trasporto pubblico. Anche Faisa Cisal chiude al confronto - Dopo la proclamazione dello sciopero provinciale da parte delle sigle sindacali Filt Cgil, Uiltrasporti, Ugl e Cobas a causa del ... Scrive lanazione.it

Trasporto pubblico, lo sciopero annunciato per il 15 settembre divide i sindacati - È una situazione complessa e sfaccettata quella che riguarda lo sciopero indetto da quattro sigle sindacali del trasporto pubblico locale (su sette presenti in azienda) per lunedì 15 settembre, primo ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Trasporto Pubblico Confronto Ugl