Trasporto pubblico confronto alla Ugl di Salerno | verso nuove proposte per il sistema in Campania

Tempo di lettura: 2 minuti Un incontro per fare il punto sulle problematiche del trasporto pubblico locale e per condividere le prossime iniziative da proporre alla Regione Campania: questo il senso del briefing che si è svolto ieri presso la segreteria Ugl di Salerno, alla presenza del segretario generale regionale della Ugl Autoferrotranvieri, Fulvio Fasano, del segretario generale della Ugl Salerno, Carmine Rubino, e del segretario provinciale della categoria, Gabriele Giorgianni, insieme agli iscritti. «La ripresa del servizio di trasporto scolastico rappresenta un momento cruciale – ha sottolineato Giorgianni – perché coinvolge direttamente famiglie, studenti e lavoratori. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

