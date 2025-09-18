Trasferimento del 72° Stormo tra ritardi e incertezze | la denuncia del SIAM

Il SIAM - Sindacato Aeronautica Militare ha inoltrato nei giorni scorsi una nuova PEC indirizzata allo Stato Maggiore dell’Aeronautica, reiterando con forza la richiesta di aggiornamenti chiari e puntuali su tempistiche e modalità relative alla rilocazione del 72° Stormo da Frosinone a Viterbo. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

trasferimento 72176 stormo ritardiTrasferimento del 72° Stormo, ancora ritardi. La denuncia del Siam - Una richiesta sulle tempistiche del trasferimento del 72° Stormo dall’aeroporto di Frosinone a Viterbo. Come scrive ciociariaoggi.it

