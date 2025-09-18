Trailer di ora mi vedi ora non mi vedi svela la rottura dei cavallerizzi

Il nuovo trailer di Now You See Me: Now You Don’t svela dettagli sul motivo della separazione dei Quattro Cavalieri, il gruppo di illusionisti guidato da Jesse Eisenberg. Con l’uscita prevista nelle sale cinematografiche per il 14 novembre 2025, questa terza pellicola della saga si concentra sulla ricostituzione del team e sulle nuove sfide che i maghi devono affrontare. Nel film, Eisenberg, Woody Harrelson, Isla Fisher e Dave Franco riprendono i loro ruoli originari, mentre vengono introdotti nuovi personaggi e un’espansione del cast. l’evoluzione della trama e la ricostituzione dei cavalieri. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Trailer di ora mi vedi ora non mi vedi svela la rottura dei cavallerizzi

