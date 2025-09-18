Tragico scontro tra auto e moto a Osteria Nuova | morto l' imprenditore romagnolo Giorgio Selva la due ruote è volata per alcuni metri piombando in un prato

18 set 2025

MONTELABBATE Tragico incidente a Osteria Nuova, nel territorio di Montelabbate, oggi attorno a mezzogiorno: Giorgio Selva, noto imprenditore romagnolo, ha perso la vita in moto. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

