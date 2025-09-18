Tragico incidente in Tangenziale | due persone volano dalla moto e muoiono sul colpo
Ieri sera dopo le 22, lungo la Tangenziale di Napoli, una moto con a bordo due persone ha perso il controllo ed è finita contro le barriere. Entrambe le persone a bordo sono morte. L'incidente è avvenuto nella galleria monte Sant'Angelo est in direzione Capodichino. Il conducente è morto sul. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
