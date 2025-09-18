Tragico incidente in Tangenziale | due persone volano dalla moto e muoiono sul colpo

Napolitoday.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri sera dopo le 22, lungo la Tangenziale di Napoli, una moto con a bordo due persone ha perso il controllo ed è finita contro le barriere. Entrambe le persone a bordo sono morte. L'incidente è avvenuto nella galleria monte Sant'Angelo est in direzione Capodichino. Il conducente è morto sul. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: tragico - incidente

Tragico incidente stradale: un morto e due feriti

Tragico incidente nella notte in Puglia. Scontro sulla Statale: muore una 33enne incinta, sei feriti tra cui un bimbo di 9 anni

Tragico incidente a Pomezia, scontro fra auto e moto: muore un 49enne, grave la figlia

Tragico incidente in Tangenziale: due persone volano dalla moto e muoiono sul colpo; Incidente sulla Tangenziale di Napoli, due morti: moto si schianta contro le barriere; Incidente in tangenziale, ragazza muore carbonizzata a Modena: si era schiantata contro un albero.

tragico incidente tangenziale dueIncidente in moto sulla tangenziale di Napoli, due morti - Si sono schiantati a 140km/h contro le barriere all'uscita della galleria Monte Sant'Angelo ... Da rainews.it

tragico incidente tangenziale dueIncidente in moto, due morti nella notte sulla tangenziale di Napoli: soccorsi inutili - Ieri sera dopo le 22, lungo la Tangenziale di Napoli, una moto con a bordo due persone ha perso il controllo ed è finita contro le barriere. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Tragico Incidente Tangenziale Due