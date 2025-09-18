La città di notte sembra sempre più silenziosa, come se ogni rumore fosse attutito dal buio che avvolge le strade. Le luci dei lampioni disegnano traiettorie intermittenti sull’asfalto, mentre i pochi veicoli in circolazione scorrono rapidi, divorando chilometri di corsia con un ronzio continuo. È l’ora in cui i pensieri si fanno più leggeri, ma anche quella in cui basta un istante, un piccolo errore, perché tutto cambi per sempre. Leggi anche: Maxi incidente tra moto: morti e feriti. Scena agghiacciante A quell’ora tarda, quando il traffico è ormai scarso e il fruscio delle ruote diventa quasi un eco, ogni corsa può sembrare più libera. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Tragico incidente in galleria: “Volati letteralmente per aria”. Una fine orribile