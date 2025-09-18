Tragico incidente in galleria | Sono volati letteralmente per aria

Napoli, notte fonda: la città si stende silenziosa, come sospesa tra sogno e realtà. Qualcuno rincasa tardi, qualcun altro si lascia cullare dal ronzio delle auto che scivolano sulla tangenziale. Nessuno immagina che, proprio in quegli attimi, la normalità possa venir spezzata da un lampo improvviso. Le luci scivolano veloci sulle pareti delle gallerie, il tempo sembra fermarsi. C’è chi vive quella libertà notturna come un brivido, chi la affronta con leggerezza. Ma basta un secondo, una curva presa troppo in fretta, e la notte si trasforma in qualcosa di irreparabile. Tutto è accaduto quando la maggior parte della città dormiva già: dopo le 22, sulla Tangenziale di Napoli, nella galleria Monte Sant’Angelo est verso Capodichino, una moto con due persone a bordo ha perso il controllo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Tragico incidente stradale: un morto e due feriti

Tragico incidente nella notte in Puglia. Scontro sulla Statale: muore una 33enne incinta, sei feriti tra cui un bimbo di 9 anni

Tragico incidente a Pomezia, scontro fra auto e moto: muore un 49enne, grave la figlia

Non si tratta di un tragico incidente, ma dell’ennesima dimostrazione che a #Gaza non esiste alcun luogo sicuro. Hussein è il tredicesimo collega del nostro team ucciso dall’inizio della guerra. Siamo indignati! #StopGenocidio - X Vai su X

? IL TRAGICO INCIDENTE DI CATANIA: SILVIA GULISANO AVEVA 29 ANNI leggi -->https://www.teleone.it/2025/09/17/dramma-sulla-circonvallazione-ragazza-di-29-anni-muore-dopo-incidente-a-catania-si-indaga-sulle-cause/ - facebook.com Vai su Facebook

Tragico incidente in Tangenziale: due persone volano dalla moto e muoiono sul colpo - Ieri sera dopo le 22, lungo la Tangenziale di Napoli, una moto con a bordo due persone ha perso il controllo ed è finita contro le barriere. Come scrive napolitoday.it

