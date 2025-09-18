Tragica scomparsa del docente a Napoli CNDDU | ‘Garantire nuove tutele previdenziali per gli insegnanti’

La tragica scomparsa del docente Antonio Castelli a Napoli è fonte di profondo dolore, ma impone anche una riflessione pubblica: la professione docente è un lavoro intrinsecamente usurante che richiede tutele previdenziali adeguate e un riconoscimento normativo immediato. Ecco il comunicato stampa CNDDU giunto in redazione. La scomparsa del docente Antonio Castelli avvenuta presso l’Istituto . .it. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

In questa notizia si parla di: tragica - scomparsa

Morte Diogo Jota, la Juve esprime il suo cordoglio dopo la tragica scomparsa dell’attaccante: «Vicinanza a famiglia e Liverpool»

Il mondo del calcio piange la tragica scomparsa dell’attaccante del Liverpool Diogo Jota

Diogo Jota funerali, dalla delegazione del Liverpool guidata da Slot e van Dijk ai tifosi per le strade: il racconto di una giornata di immenso dolore per la tragica scomparsa del campione

È con profondo dolore che ho appreso la notizia della tragica scomparsa di un lavoratore, Davide Rao, mentre stava svolgendo il proprio dovere all’interno di un’azienda del territorio. Non spetta a noi ricostruire la dinamica dell’incidente o individuare le respo - facebook.com Vai su Facebook

"Sono profondamente addolorato per la tragica scomparsa di Matteo Franzoso, giovane atleta delle Fiamme Gialle, deceduto a seguito di un grave incidente nel corso di un allenamento in #Cile. In questo momento di dolore, esprimo a nome mio personale e - X Vai su X

Tragica scomparsa del docente a Napoli, CNDDU: ‘Garantire nuove tutele previdenziali per gli insegnanti’; Tragedia a Scuola a Napoli: Docente 60enne Muore in Classe, Cordoglio dal Ministro Valditara; Tragedia in classe a Napoli, maestro 60enne accusa malore e muore durante la lezione. Colleghi e alunni sotto choc, il cordoglio del Ministro.

Napoli, docente colto da malore durante la lezione muore poco dopo - Maiuri» di Napoli ha avuto un improvviso malore mentre era in aula ed è deceduto subito dopo. Scrive msn.com