Tragica scomparsa del docente a Napoli CNDDU | ‘Garantire nuove tutele previdenziali per gli insegnanti’

Scuolalink.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La tragica scomparsa del docente Antonio Castelli a Napoli è fonte di profondo dolore, ma impone anche una riflessione pubblica: la professione docente è un lavoro intrinsecamente usurante che richiede tutele previdenziali adeguate e un riconoscimento normativo immediato. Ecco il comunicato stampa CNDDU giunto in redazione. La scomparsa del docente Antonio Castelli avvenuta presso l’Istituto . .it. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: tragica - scomparsa

Morte Diogo Jota, la Juve esprime il suo cordoglio dopo la tragica scomparsa dell’attaccante: «Vicinanza a famiglia e Liverpool»

Il mondo del calcio piange la tragica scomparsa dell’attaccante del Liverpool Diogo Jota

Diogo Jota funerali, dalla delegazione del Liverpool guidata da Slot e van Dijk ai tifosi per le strade: il racconto di una giornata di immenso dolore per la tragica scomparsa del campione

Tragica scomparsa del docente a Napoli, CNDDU: ‘Garantire nuove tutele previdenziali per gli insegnanti’; Tragedia a Scuola a Napoli: Docente 60enne Muore in Classe, Cordoglio dal Ministro Valditara; Tragedia in classe a Napoli, maestro 60enne accusa malore e muore durante la lezione. Colleghi e alunni sotto choc, il cordoglio del Ministro.

tragica scomparsa docente napoliNapoli, docente colto da malore durante la lezione muore poco dopo - Maiuri» di Napoli ha avuto un improvviso malore mentre era in aula ed è deceduto subito dopo. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Tragica Scomparsa Docente Napoli