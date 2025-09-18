Tragedia nei boschi muore ‘Bati’ Addio a Grasso ex consigliere comunale e grande amico di Renzi
San Marcello Piteglio (Pistoia), 18 settembre 2025 – Tragedia nei boschi di Sambuca Pistoiese, dove nella giornata di mercoledì 17 settembre ha perso la vita Giovanbattista Grasso. Sessantuno anni, volto noto della politica pistoiese e della fabbrica Hitachi di via Ciliegiole, Grasso era un grande appassionato di funghi e ieri, come era solito fare con grande determinazione e competenza, era uscito per una gita nei boschi. Intorno all’ora di cena, però, non avendo fatto ritorno a casa e non avendo dato più notizie ai suoi cari, è scattato l’allarme. Le ricerche si sono concentrate nella zona dell’Acquerino, tra Poggione e Badia a Taona. 🔗 Leggi su Lanazione.it
