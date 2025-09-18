Tragedia nei boschi di Albosaggia | muore un uomo di 61 anni

Un uomo di 61 anni residente nel Bresciano ha perso la vita questa mattina nei boschi di Campelli, in territorio comunale di Albosaggia. Mentre era impegnato nella ricerca di funghi, attorno alle ore 7, è stato colto da un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo.Sul posto sono. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

