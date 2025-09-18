Tragedia nei boschi di Albosaggia | muore un uomo di 61 anni

Sondriotoday.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 61 anni residente nel Bresciano ha perso la vita questa mattina nei boschi di Campelli, in territorio comunale di Albosaggia. Mentre era impegnato nella ricerca di funghi, attorno alle ore 7, è stato colto da un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo.Sul posto sono. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: tragedia - boschi

Tragedia in Valsassina: Sergio Radaelli trovato morto nei boschi di Crandola

Malore mentre lavora nei boschi, si accascia a terra e muore a 38 anni: la tragedia sotto gli occhi del papà

Tragedia nei boschi di Teglio. Anziano muore dopo una caduta

Tragedia nei boschi di Albosaggia: muore un uomo di 61 anni; Albosaggia, si sente male nei boschi: morto cercatore di funghi; Un'altra tragedia sulle montagne: muore nei boschi un fungaiolo di 61 anni.

tragedia boschi albosaggia muoreUn'altra tragedia sulle montagne: muore nei boschi un fungaiolo di 61 anni - Un uomo di 61 anni residente nel Bresciano è morto nella mattinata di oggi, 18 settembre nei boschi di Campelli, in territorio comunale di Albosaggia (in Provincia ... Secondo ildolomiti.it

Albosaggia, si sente male nei boschi: morto cercatore di funghi - All’alba di oggi, giovedì 18 settembre, nei boschi della frazione Campelli, sopra Albosaggia, in provincia di Sondrio, un uomo, uscito ... Si legge su ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Tragedia Boschi Albosaggia Muore