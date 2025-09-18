ABBONATI A DAYITALIANEWS L’incidente a St Pierre. Un bambino di appena tre mesi ha perso la vita nel pomeriggio di ieri in un’azienda agricola a St Pierre, in Val d’Aosta. Il piccolo è stato travolto da un trattore guidato dallo zio, che non si sarebbe accorto della presenza del passeggino. La notizia è stata riportata da La Stampa. Il cono d’ombra del mezzo. Secondo una prima ricostruzione, l’incidente sarebbe avvenuto a causa del cono d’ombra del trattore, che avrebbe impedito all’uomo di vedere il passeggino. Nonostante i tentativi disperati di rianimazione, per il neonato non c’è stato nulla da fare. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Tragedia in Val d’Aosta, neonato travolto da un trattore: Alla guida c’era lo zio