Tragedia in mare | Giuseppe ritrovato senza vita dopo due giorni di ricerche

Purtroppo è stato ritrovato senza vita Giuseppe Izzo, 67 anni di Torre del Greco, disperso da due giorni nel mare di Castel Volturno dove - in prossimità di una spiaggia libera - si era immerso per una battuta di pesca subacquea.Giuseppe era insieme ad un amico ed è stato proprio quest'ultimo a. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

