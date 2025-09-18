Tragedia in mare | Giuseppe ritrovato senza vita dopo due giorni di ricerche
Purtroppo è stato ritrovato senza vita Giuseppe Izzo, 67 anni di Torre del Greco, disperso da due giorni nel mare di Castel Volturno dove - in prossimità di una spiaggia libera - si era immerso per una battuta di pesca subacquea.Giuseppe era insieme ad un amico ed è stato proprio quest'ultimo a. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Sub scomparso in mare Castel Volturno, ritrovato il corpo - La Guardia Costiera ha ritrovato il corpo del sub 66enne, Giuseppe Izzo, originario di Torre del Greco scomparso la mattina del 16 settembre nel mare di Castel Volturno (Caserta), di fronte ad un lido ... Scrive ansa.it
Il sub Giuseppe Izzo disperso in mare a Castel Volturno: ricerche in corso - L'uomo, 66 anni, è disperso in mare dalla mattinata di ieri, martedì 16 settembre: di lui si sono perse le tracce durante una battuta di pesca subacquea ... Secondo fanpage.it