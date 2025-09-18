Tragedia in Italia giovane di 20 anni perde la vita in un terribile schianto
Un drammatico incidente stradale ha sconvolto la comunità di Pontecagnano nelle ultime ore. Un ragazzo di soli vent’anni, originario di Oliveto Citra, ha perso la vita in seguito a un violento impatto mentre era alla guida di un fuoristrada. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, ma la dinamica lascia pochi dubbi sulla gravità di quanto accaduto. Il tragico schianto e i soccorsi disperati. La corsa del veicolo si è interrotta bruscamente contro alcuni blocchi di cemento posti al margine della carreggiata, trasformando un tratto di strada apparentemente ordinario nello scenario di una tragedia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
