Tragedia in autostrada schianto tra più mezzi | circolazione in tilt

Un violento scontro tra un camion e un’autovettura ha provocato una tragedia poco prima di mezzogiorno di giovedì 18 settembre. Due persone viaggiavano a bordo della macchina quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è verificato l’impatto. L’urto è stato devastante e ha lasciato conseguenze gravissime. >> “Cosa significa quel cappello”. Melania Trump a Windsor, nulla al caso: ora la scoperta Il bilancio parla di una vittima e di una persona ferita in modo molto serio. Un uomo di 70 anni è morto sul colpo, mentre una donna di 69 anni è stata estratta viva ma in condizioni disperate. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it