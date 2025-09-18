Tragedia in autostrada schianto tra camion e auto | traffico paralizzato e vittime
Un grave incidente stradale ha sconvolto l’autostrada A1 poco prima di mezzogiorno di giovedì 18 settembre. Un violento impatto tra un camion e un’autovettura ha portato a una situazione drammatica: due persone coinvolte, una delle quali ha perso la vita sul colpo, mentre l’altra lotta tra la vita e la morte. Le cause dell’incidente sono ancora al vaglio delle autorità, ma la dinamica fa riflettere sulla pericolosità delle nostre strade. Il bilancio dell’incidente è pesantissimo: un uomo di 70 anni è deceduto sul colpo, mentre una donna di 69 anni è stata estratta viva dai soccorritori, ma in condizioni critiche. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: tragedia - autostrada
