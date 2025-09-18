Si è chiusa con tre patteggiamenti e due proscioglimenti la vicenda giudiziaria legata alla tragedia del Mottarone, l’incidente della funivia in cui, il 23 maggio 2021, persero la vita 14 persone. Il gup di Verbania, Gianni Macchioni, ha accolto le richieste di patteggiamento presentate da Luigi Nerini, titolare della Ferrovia del Mottarone, condannato a 3 anni e 10 mesi, da Enrico Perocchio, direttore d’esercizio, a 4 anni e 11 mesi, e da Gabriele Tadini, capo servizio dell’impianto, a 4 anni e 5 mesi. Nessuno dei tre sconterà la pena in carcere. Il giudice ha inoltre disposto il proscioglimento per Martin Leitner, consigliere delegato dell’omonima società, e per Peter Rabanser, responsabile del customer service. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Tragedia del Mottarone, tre patteggiamenti e due proscioglimenti: si chiude la vicenda giudiziaria