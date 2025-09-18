Tragedia del Mottarone ecco le richieste di patteggiamento

La decisione del gup di Verbania attesa già per la serata di oggi

Funivia Mottarone, chiesto patteggiamento per tre imputati: ecco la proposta; Strage del Mottarone, gli imputati per il crollo della funivia che causò 14 morti sulla strada del patteggiamento: ecco chi sono; Tragedia del Mottarone, tre imputati per il crollo della funivia chiedono di patteggiare: si attende la decisione del gup.

Processo Mottarone: prime richieste di patteggiamento con pene intorno ai quattro anni - Il processo per il crollo della funivia del mottarone entra in una fase decisiva con prime richieste di patteggiamento a pene intorno ai quattro anni, mentre alcuni dirigenti si oppongono al patteggia ... Da gaeta.it

Tragedia del Mottarone, tre imputati chiedono di patteggiare: tra loro anche il titolare delle Ferrovie Luigi Nerini - Enrico Perocchio e Gabriele Tadini (direttore d'esercizio e capo servizio dell'impianto) hanno proposto 3 anni e 11 mesi e 4 anni e 5 mesi. Scrive torino.corriere.it