Tragedia al luna park | Il tagadà andava velocissimo Ludovica si è accasciata
Prosegue il processo per la morte di Ludovica Visciglia, la 15enne che ha perso la vita al luna park di Galliate mentre si trovava su una giostra.Secondo il racconto in aula di alcuni testimoni, molti dei quali minorenni e amici della giovane, la giostra stava andando particolarmente veloce quel. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
In questa notizia si parla di: tragedia - luna
Tragedia in luna di miele: Jake Rosencranz muore colpito da un fulmine in Florida
? Latina, tragedia in via Pier Luigi da Palestrina: donna trovata morta in casa - facebook.com Vai su Facebook
Ragazza cade da una giostra di 20 metri e muore sotto gli occhi della mamma. Lascia un figlio di due anni - Tragedia in un luna park a San Benedetto del Tronto, nelle Marche, poco dopo le 23 di venerdì 14 luglio. Come scrive leggo.it
Tragedia al Luna Park di Ancona: 27enne viene sbalzata da una giostra, é grave - Una ragazza di 27 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere stata sbalzata da una giostra al luna park natalizio di Piazza Pertini ad Ancona. Scrive ilfattoquotidiano.it