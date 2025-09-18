Luceverde Roma Buonasera code per incidente sulla tangenziale Tra le Nomentana e Corso di Francia in direzione Stadio Olimpico altre Code in direzione San Giovanni per traffico tra Corso di Francia e viale della Moschea e poi per un incidente tra Largo Lanciani è il bivio per la Roma L'Aquila sul Raccordo Anulare si sta in coda Tranqui sulla carreggiata interna tra la Cassia via della Salaria e poi tra lo svincolo per La Bufalotta e La Rustica analoga situazione in carreggiata esterna Anche qui si sta in coda e tratti tra la Roma Fiumicino e lo svincolo per la romana a Fiumicino a seguito di un incidente è chiusa al traffico la statale 296 della Scafa in prossimità dell'incrocio di Ostia scavi via del Mare la strada è chiusa nelle due direzioni le lezioni sono comunque segnalate dalla polizia locale presente sul posto per quanto riguarda il trasporto pubblico questa sera chiusura anticipata per la linea C della metropolitana ultima corsa San Giovanni alle 21 l'ultimo treno da Pantano invece partirà alle 20:30 ma proseguono i lavori anche sulla metro mare La Vecchia Roma Lido e il servizio termina alle 21 con le ultime partenze dei capolinea di Porta San Paolo e di Cristoforo Colombo dopo le 21 anche in questo caso il servizio prosegue su autobus dettagli questa ed altre notizie come sempre sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 18-09-2025 ore 20:30