Luceverde Roma Buonasera a Fiumicino a seguito di un incidente chiusa al traffico la statale 296 della Scafa in prossimità dell'incrocio di Ostia scavi via del Mare la strada è chiusa nelle due direzioni e le deviazioni sono segnalate dalla polizia locale presente sul posto a Roma sul Raccordo Anulare si sta in coda sulla carreggiata interna tra la Cassia Veientana e la Salaria e poi tra lo svincolo per La Bufalotta è quello per La Rustica analoga situazione sulla carreggiata esterna Anche qui si sta in coda a tratti tra la Roma Fiumicino e lo svincolo per La Roma Napoli trafficata anche la tangenziale est con code tra Corso di Francia e la Salaria e a seguire tra Largo Lanciani è San Lorenzo il tutto verso San Giovanni dettagli di queste ed altre notizie come sempre sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 18-09-2025 ore 18:30