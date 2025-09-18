Traffico Roma del 18-09-2025 ore 14 | 30
Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità al momento abbiamo traffico intenso su parte di via Portuense all'altezza di via del Trullo in via di Bravetta in via Aurelia in via Emo in via di Torrevecchia forte traffico anche in viale Regina Margherita via del Tritone in via Merulana e via Emanuele Filiberto in via di Porta Furba e in via Tuscolana in zona San Giovanni nulla da segnalare sul resto delle principali strade https:storage.googleapis.compublic-rdnautomationluce-verde20250918file1826afee-a34b-4f58-b6e1-a9f83a09cceePmCADtRuPor2fNvJu6b.flac. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
In questa notizia si parla di: traffico - roma
Traffico Roma del 05-07-2025 ore 11:30
Traffico Roma del 18-07-2025 ore 19:30
Traffico Roma del 04-07-2025 ore 18:30
Cantieri assurdi (vedi ciclabili)e fermi in estate Caos traffico, #Roma bloccata tra i cantieri di #ciclabili e black-point: in arrivo le «misure correttive» del Comune https://roma.corriere.it/notizie/cronaca/25_settembre_17/caos-traffico-roma-bloccata-tra-i-cantieri-di - X Vai su X
L'avvocato dell'ex Roma: «Nega formalmente il suo coinvolgimento nel traffico di droga» - facebook.com Vai su Facebook
Le strade chiuse a Roma sabato 18 e domenica 19 gennaio; Le strade chiuse a Roma sabato 8 e domenica 9 marzo; Blocco traffico a Roma: niente auto nella fascia verde oggi domenica 26 gennaio 2025.
Traffico Roma del 18-09-2025 ore 14:30 - Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità al momento abbiamo traffico intenso su parte di via Portuense ... Si legge su romadailynews.it
Traffico Lazio del 18-09-2025 ore 09:30 - luce verde Lazio Buongiorno da Sonia cerquetani traffico intenso con code sulla Pontina da Spinaceto all'Eur file poi sulla via del mare e la via ... Scrive romadailynews.it