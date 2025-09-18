Traffico Roma del 18-09-2025 ore 11 | 30

Romadailynews.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità Questa mattina abbiamo forte traffico in via della Magliana e sul suo viadotto sulla circonvallazione Gianicolense in via Anastasio II e via Cipro in via Boccea via della Pineta Sacchetti via Trionfale sulla circonvallazione Salaria traffico intenso che segnalato anche lungo via del Muro Torto è corso Italia in viale Regina Margherita lungo l'intero tratto Urbano della A24 in via Casilina in prossimità in via Appia Nuova in zona Capannelle in via Laurentina e sulla Cristoforo Colombo in zona Eur nulla da segnalare per il momento sul resto delle principali strade https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

traffico roma del 18 09 2025 ore 11 30

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 18-09-2025 ore 11:30

In questa notizia si parla di: traffico - roma

Traffico Roma del 05-07-2025 ore 11:30

Traffico Roma del 18-07-2025 ore 19:30

Traffico Roma del 04-07-2025 ore 18:30

Le strade chiuse a Roma sabato 18 e domenica 19 gennaio; Roma al rallentatore, è una grande zona 30. La mattina le auto non superano i 25 chilometri orari; Blocco traffico a Roma: domani primo dicembre stop alle auto. Gli orari e tutte le informazioni.

Traffico Roma del 18-09-2025 ore 08:30 - Luceverde Roma Buongiorno da Sonia cerquetani intenso il traffico sulle principali strade in entrata in città come sulla Flaminia dal raccordo a via dei ... Si legge su romadailynews.it

Traffico Lazio del 18-09-2025 ore 09:30 - luce verde Lazio Buongiorno da Sonia cerquetani traffico intenso con code sulla Pontina da Spinaceto all'Eur file poi sulla via del mare e la via ... Lo riporta romadailynews.it

Cerca Video su questo argomento: Traffico Roma 18 09