Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità Questa mattina abbiamo forte traffico in via della Magliana e sul suo viadotto sulla circonvallazione Gianicolense in via Anastasio II e via Cipro in via Boccea via della Pineta Sacchetti via Trionfale sulla circonvallazione Salaria traffico intenso che segnalato anche lungo via del Muro Torto è corso Italia in viale Regina Margherita lungo l'intero tratto Urbano della A24 in via Casilina in prossimità in via Appia Nuova in zona Capannelle in via Laurentina e sulla Cristoforo Colombo in zona Eur nulla da segnalare per il momento sul resto delle principali strade https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 18-09-2025 ore 11:30