Luceverde Roma Buongiorno da Sonia cerquetani intenso il traffico sulle principali strade in entrata in città come sulla Flaminia dal raccordo a via dei Due Ponti e poi sulla Salaria da Villa ad all'aeroporto dell'Urbe file sulla Tiburtina da Settecamini a Raccordo Anulare e poi sul percorso Urbano della A24 dal raccordo alla tangenziale est e sulla tangenziale rallentamenti concludi dalla Nomentana via dei Campi Sportivi direzione Stadio Olimpico fine sulla Pontina da Pomezia Pomezia nord e dal raccordo all'Eur fine sulla via del mare e la via Ostiense Vitinia e poi lungo la via Cristoforo Colombo da via di Acilia a via di Malafede Per quanto riguarda il raccordo anulare rallentamenti con code a tratti in carreggiata interna tra case e Appia è lungo la carreggiata esterna tra la Cassia e la via Aurelia e tra la Casilina e la Tiburtina ma per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 18-09-2025 ore 08:30