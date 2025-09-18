Traffico Roma del 18-09-2025 ore 07 | 30

Luceverde Roma Buongiorno da Sonia cerquetani traffico intenso Vista l'ora sulle principali strade in entrata in città code sulla Flaminia dal raccordo a via dei Due Ponti e poi Salaria da Villa Spada all'aeroporto dell'Urbe file sulla Tiburtina da Settecamini a Raccordo Anulare e poi sul percorso Urbano della A24 da Tor Cervara alla tangenziale est e sulla tangenziale est e rallentamenti e code da via delle Valli a via dei Campi Sportivi direzione Stadio Olimpico anche sulla diramazione Roma sud della A1 da Torrenova a raccordo code sulla Pontina da Pomezia a Pomezia nord e poi dal raccordo all'Eur file sulla via del mare e la via Ostiense 3 Acilia Vitinia lungo la via Cristoforo Colombo da via di Acilia a via di Malafede Per quanto riguarda il raccordo anulare rallentamenti con code a tratti in carreggiata interna tra Casilina e Appia e lungo la carreggiata esterna tra Casilina e Tiburtina ma per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

