Luceverde Lazio Buonasera il traffico in queste ore si concentra maggiormente sulle strade che da Roma portano verso la provincia rallentamenti e code Dunque in uscita dalla capitale sulla via Salaria è sulla via Flaminia trafficata anche la carreggiata esterna del raccordo anulare nella zona sud della città con rallentamenti e code tra le uscite Pontina e La Romanina traffico intenso e se anche sulla carreggiata interna dello stesso raccordo con rallentamenti e code tra la Nomentana hai La Rustica code poi per incidente e traffico in via del Foro Italico il tratto a nord della tangenziale est tra Corso di Francia è l'uscita per viale della Moschea direzione Salaria ci sposiamo ora in provincia di Rieti dove proseguono i lavori lungo la via Salaria possibile Dunque le attese nelle due direzioni in prossimità dei vari cantieri presenti tra sigillo e posta da Massimo vecchi è tutto un servizio alcune dell'ACI in collaborazione con Roma https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 18-09-2025 ore 17:30