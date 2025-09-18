Traffico Lazio del 18-09-2025 ore 09 | 30

luce verde Lazio Buongiorno da Sonia cerquetani traffico intenso con code sulla Pontina da Spinaceto all'Eur file poi sulla via del mare e la via Ostiense 3 Acilia Vitinia è lungo la via Cristoforo Colombo da via di Acilia a via di Malafede Per quanto riguarda il raccordo anulare rallentamenti con code a tratti in carreggiata interna dalla diramazione Roma nord la Tiburtina e poi tra Casilina e Appia è lungo la carreggiata esterna tra la Cassia Veientana e la via Aurelia e tra Casilina e Tiburtina proseguono Intanto i lavori sulla via Salaria lavori in tratti saltuari tra sigillo e posta In entrambe le direzioni possibile la formazione di rallentamenti è tutto Grazie per l'attenzione servizio alcune dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

