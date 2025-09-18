Tradizioni | Montopoli Medioevo taglia il traguardo delle tremila presenze

Pisatoday.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La pioggia non ha rovinato l’edizione numero 51 di Montopoli Medioevo, una delle rievocazioni storiche più attese del panorama toscano. Lo scorso fine settimana il borgo di Montopoli ha coperto i segni della modernità per rivivere il Giubileo del 1400, con l’accoglienza dei pellegrini in cammino. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: tradizioni - montopoli

Tradizioni: Montopoli Medioevo taglia il traguardo delle tremila presenze.

Torna 'Montopoli Medioevo', un salto nel passato celebrando la Francigena - È un racconto di viaggi e di pellegrini quello della 51esima edizione di Montopoli Medioevo in programma sabato 13 e domenica 14 settembre a Montopoli in ... Come scrive gonews.it

tradizioni montopoli medioevo tagliaMontopoli, Medioevo nel weekend. I pellegrini e la via Francigena - Montopoli presenta la 51Esima edizione di " Montopoli Medioevo " forse l’appuntamento più importante nel locale panorama culturale e storico. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Tradizioni Montopoli Medioevo Taglia