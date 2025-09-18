Tradimento anticipazioni puntate del 19 settembre su Canale 5 | Oylum scopre la gravidanza di Serra

Superguidatv.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le nuove anticipazioni della soap turca Tradimento, in onda venerdì 19 settembre in prima serata, promettono grandi svolte: Kahraman  prende la decisione di separarsi da  Oylum  e le intima di lasciare la loro abitazione. Di fronte al rifiuto della donna, sarà lui stesso a scegliere di andarsene, abbandonando il tetto coniugale. In seguito Oylum scoprirà che Serra aspetta un figlio da Tolga e sarà sconvolta. Trame Tradimento del 19 settembre: Oylum fa una scoperta clamorosa. L’episodio si apre con Dundar che cerca di ristabilire la pace tra Guzide e Tarik, proponendo una cena celebrativa che coinvolge tutta la famiglia. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

