Tradimento anticipazioni puntate del 19 settembre su Canale 5 | Oylum scopre la gravidanza di Serra
Le nuove anticipazioni della soap turca Tradimento, in onda venerdì 19 settembre in prima serata, promettono grandi svolte: Kahraman prende la decisione di separarsi da Oylum e le intima di lasciare la loro abitazione. Di fronte al rifiuto della donna, sarà lui stesso a scegliere di andarsene, abbandonando il tetto coniugale. In seguito Oylum scoprirà che Serra aspetta un figlio da Tolga e sarà sconvolta. Trame Tradimento del 19 settembre: Oylum fa una scoperta clamorosa. L’episodio si apre con Dundar che cerca di ristabilire la pace tra Guzide e Tarik, proponendo una cena celebrativa che coinvolge tutta la famiglia. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
In questa notizia si parla di: tradimento - anticipazioni
Tradimento, Anticipazioni e Trame Turche: La morte di Serra
Tradimento, anticipazioni turche: Dündar è davvero il figlio di Guzide?
Beautiful, Tradimento, La forza di una donna, The Family e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 26 giugno 2025
Anticipazioni "Tradimento" stasera, 12 settembre 2025: Oylum dona un rene a Tolga, Kahraman pone fine al matrimonio - X Vai su X
#tradimento Tradimento Anticipazioni, che riprende l'episodio che andrà in onda venerdì 5 Settembre: L’episodio si apre con Guzidè che guarda le foto di Sezai con l'amante, visibilmente sconvolta. In quel momento arriva Tarik, che le rivela che la donna nella - facebook.com Vai su Facebook
Tradimento: la trama della puntata del 19 settembre 2025; Tradimento 2, anticipazioni 19 settembre: Tolga torna a casa; Tradimento, anticipazioni 19 settembre: Serra muore, Azra scopre che a ucciderla è stata Ipek ma nasconde le prove.
Anticipazioni Tradimento, prossima puntata del 19 settembre 2025/ Drammatico incidente per Serra: morirà? - Anticipazioni Tradimento, prossima puntata del 19 settembre 2025: drammatica caduta per Serra: morirà? Segnala ilsussidiario.net
Anticipazioni turche Tradimento, nuove puntate/ Selin tenta di uccidere Ipek per vendicare la sorella - Anticipazioni turche Tradimento, nuove puntate: Selin tenta di uccidere Ipek per vendicare la sorella Serra: scontro drammatico nuove puntate ... Si legge su ilsussidiario.net