Tradate esce di casa e s’incammina sulla provinciale al buio | Lidia Baiocchi 79 anni investita e uccisa da un’auto

Tradate (Varese), 18 settembre 2025 –  È morta poco dopo l'arrivo all'ospedale di  Tradate  Lidia Baiocchi, la 79enne di Venegono Superiore investita da un'auto in via Castelnuovo poco prima delle 20 di ieri, mercoledì 17 settembre a Tradate, in località Pianbosco al confine fra le province di Varese e Como.  La dinamica dell’incidente . La dinamica dell'accaduto è stata ricostruita dei carabinieri della Compagnia di Saronno  subito intervenuti con i vigili del fuoco e i mezzi del 118. Secondo quanto è stato ricostruito, la donna stava camminando lungo la strada, al buio, dopo essere uscita di casa ed essersi avventurata sulla provinciale, quando è stata investita da un'utilitaria guidata da una 31enne. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

