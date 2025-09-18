Tracollo Francia! Folle eliminazione dei campioni olimpici ai Mondiali di volley | l’Argentina firma l’impresa
La Francia è stata eliminata ai Mondiali 2025 di volley maschile! Colpo di scena clamoroso a Manila (Filippine), dove i transalpini erano obbligati a vincere l’ultima partita della fase a gironi per qualificarsi agli ottavi di finale ed evitare la prematura esclusione dalla rassegna iridata, a cui si sono presentati da Campioni Olimpici di Parigi 2024. I ragazzi di coach Andrea Giani, reduci dalla sconfitta al tie-break contro la Finlandia, erano costretti ad avere la meglio sull’Argentina per non fare le valigie in anticipo. I Galletti si sono trovati sotto per 2-0 dopo aver perso i primi due set di misura, hanno poi iniziato la rimonta e hanno prevalso nelle due frazioni successive. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: tracollo - francia
Francia. Dalla grandeur al tracollo: perché il sogno di Macron è finito L'editoriale di Giorgio Ferrari https://buff.ly/RMQy37s - facebook.com Vai su Facebook
Schlein e la sinistra continuano a prendere come esempio Macron: il presidente più impopolare della storia francese, responsabile del tracollo economico della Francia e sempre pronto ad attaccare l’Italia e il nostro governo. E ogni volta loro lo hanno difeso. - X Vai su X
Tracollo Francia! Folle eliminazione dei campioni olimpici ai Mondiali di volley: l’Argentina firma l’impresa.
Tracollo Francia! Folle eliminazione dei campioni olimpici ai Mondiali di volley: l’Argentina firma l’impresa - Colpo di scena clamoroso a Manila (Filippine), dove i transalpini erano obbligati a ... Scrive oasport.it