Sabato 20 settembre arriva a Roma il Disability Pride, con eventi in centro e una parata tra le vie della città. «Alle 10 aprirà il Disability Village a Piazza del Popolo, fino alle 20, mentre la sera ci sarà la parata che partirà da Piazza Santi Apostoli fino a Piazza del Popolo. Dal 20 in tutta Italia partiranno disability pride da Palermo fino a Genova. Tratteremo delle barriere che non sono quelle architettoniche ma quelle sensoriali e cognitive, c'è ancora bisogno di lottare molto e conquistare su questi campi», ha affermato Daniele Renda, uno degli organizzatori del Disability Pride, a margine della conferenza stampa in Campidoglio per l'annuncio del Disability Pride di Roma.

© Iodonna.it - Tra le associazione dell'evento per la disabilità anche SOD Italia APS che organizza maratone inclusive, il 20 settembre arriva a Roma il Disability Pride.