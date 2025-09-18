Tra le associazione dell' evento per la disabilità anche SOD Italia APS che organizza maratone inclusive il 20 settembre arriva a Roma il Disability Pride
S abato 20 settembre arriva a Roma il Disability Pride, con eventi in centro e una parata tra le vie della città. Leggi anche › Disabilità: cosa può fare l’arte per creare inclusione «Alle 10 aprirà il Disability Village a Piazza del Popolo, fino alle 20, mentre la sera ci sarà la parata che partirà da Piazza Santi Apostoli fino a Piazza del Popolo. Dal 20 in tutta Italia partiranno disability pride da Palermo fino a Genova. Tratteremo delle barriere che non sono quelle architettoniche ma quelle sensoriali e cognitive, c’è ancora bisogno di lottare molto e conquistare su questi campi», ha affermato Daniele Renda, uno degli organizzatori del Disability Pride, a margine della conferenza stampa in Campidoglio per l’annuncio del Disability Pride di Roma. 🔗 Leggi su Iodonna.it
