C ’è un momento, nella vita di ognuno di noi, in cui le domande superano le risposte. È il momento in cui ci fermiamo e ci chiediamo: «Perché sto facendo tutto questo? Che senso ha la mia strada?». L’intelligenza spirituale nasce proprio lì, in quello spazio interiore in cui la logica non basta più. È la forza emotiva, è quel sesto senso dell’anima che ci aiuta a trasformare una crisi in un nuovo inizio, un fallimento in una lezione, un incontro in una rivelazione. Meditazione: 10 benefici di questa pratica antichissima X Leggi anche › L’Intelligenza Artificiale cambia il lavoro, come approfittarne? › L’intelligenza artificiale e l’ecologia della mente Si parla di Intelligenza Spirituale al Festival della Consapevolezza. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Tra gli ospiti: Selene Calloni Williams, Lama Michel Rinpoche e Gloria Campaner