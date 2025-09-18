Tra Atalanta e Psg un abisso ma Juric sorprende tutti e va controcorrente | Da questa partita prendo tante cose positive

L’Atalanta crolla contro il Psg per 4-0 e comincia malissimo la sua avventura in Champions League. Due gol per tempo in un match che non ha mai avuto storia. Sicuramente non poteva esserci partita peggiore per cominciare, considerando che i francesi sono dominanti e sono la squadra campione d’Europa in carica, ma la squadra di Ivan Juric non ha mai mostrato segni di potersela giocare. Nonostante ciò, l’allenatore della squadra bergamasca è andato controcorrente e nell’immediato post gara ha dichiarato: “La differenza è stata enorme dal punto di vista fisico ed è chiaro che loro sono a un livello superiore a noi in questo momento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

