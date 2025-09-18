Tre partite in una settimana. Inizia con la gara interna con il Carpi un ciclo di incontri estremamente impegnativo per la Samb. Dopo la formazione emiliana, i rossoblù martedì prossimo saranno di scena a Perugia mentre il sabato successivo 27 settembre ecco al Riviera la Juventus Next Gen. Palladini, quindi, è chiamato a studiare bene tutto. Sia sotto il profilo tecnico tattico ma soprattutto per quanto riguarda l’aspetto squisitamente fisico. E l’attenzione dello staff tecnico è rivolta ad Amadou Konatè e Alessio Zini. I due rossoblù hanno saltato la trasferta di Piancastagnaio e con ogni probabilità non verranno rischiati contro il Carpi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Tour de force Samb: tre partite in otto giorni