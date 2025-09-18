Tour de force Samb | tre partite in otto giorni

Ilrestodelcarlino.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre partite in una settimana. Inizia con la gara interna con il Carpi un ciclo di incontri estremamente impegnativo per la Samb. Dopo la formazione emiliana, i rossoblù martedì prossimo saranno di scena a Perugia mentre il sabato successivo 27 settembre ecco al Riviera la Juventus Next Gen. Palladini, quindi, è chiamato a studiare bene tutto. Sia sotto il profilo tecnico tattico ma soprattutto per quanto riguarda l’aspetto squisitamente fisico. E l’attenzione dello staff tecnico è rivolta ad Amadou Konatè e Alessio Zini. I due rossoblù hanno saltato la trasferta di Piancastagnaio e con ogni probabilità non verranno rischiati contro il Carpi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

tour de force samb tre partite in otto giorni

© Ilrestodelcarlino.it - Tour de force Samb: tre partite in otto giorni

In questa notizia si parla di: tour - force

Il tour de force di Flavio Cobolli: in campo a Washington senza smaltire il fuso orario

Il tour de force di Jannik Sinner: finale in Ohio, poi poche ore dopo in campo a New York per il doppio misto

Juventus, dalla prossima settimana si vedrà solo nerazzurro! Ecco come Tudor sta preparando il primo tour de force della stagione: e su Perin e Miretti…

Tour de force Samb: tre partite in otto giorni; Carpi, a Terni inizia il tour de force. Cassani: Come col Campobasso; Samb, tre partite in sette giorni. Zini e Konaté verso il recupero.

tour de force sambTour de force Samb: tre partite in otto giorni - Sabato la sifda con il Carpi, martedì rossoblù di scena a Perugia mentre il 27 settembre ecco al Riviera arrivare la Juventus Next Gen ... Si legge su msn.com

tour de force sambCarpi, a Terni inizia il tour de force. Cassani: "Come col Campobasso" - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Tour De Force Samb