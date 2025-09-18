Tour de force Samb | tre partite in otto giorni
Tre partite in una settimana. Inizia con la gara interna con il Carpi un ciclo di incontri estremamente impegnativo per la Samb. Dopo la formazione emiliana, i rossoblù martedì prossimo saranno di scena a Perugia mentre il sabato successivo 27 settembre ecco al Riviera la Juventus Next Gen. Palladini, quindi, è chiamato a studiare bene tutto. Sia sotto il profilo tecnico tattico ma soprattutto per quanto riguarda l’aspetto squisitamente fisico. E l’attenzione dello staff tecnico è rivolta ad Amadou Konatè e Alessio Zini. I due rossoblù hanno saltato la trasferta di Piancastagnaio e con ogni probabilità non verranno rischiati contro il Carpi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: tour - force
Il tour de force di Flavio Cobolli: in campo a Washington senza smaltire il fuso orario
Il tour de force di Jannik Sinner: finale in Ohio, poi poche ore dopo in campo a New York per il doppio misto
Juventus, dalla prossima settimana si vedrà solo nerazzurro! Ecco come Tudor sta preparando il primo tour de force della stagione: e su Perin e Miretti…
Courtesy Call by the Leading Delegation of Botswana Defence Force (BDF) Senior Command and Staff College on a Geo-Strategic Study Tour Visit to Commander Lesotho Defence Force (CLDF), on Tuesday 16 September 2025. A Senior Delegation compris - facebook.com Vai su Facebook
Tour de force Samb: tre partite in otto giorni; Carpi, a Terni inizia il tour de force. Cassani: Come col Campobasso; Samb, tre partite in sette giorni. Zini e Konaté verso il recupero.
Tour de force Samb: tre partite in otto giorni - Sabato la sifda con il Carpi, martedì rossoblù di scena a Perugia mentre il 27 settembre ecco al Riviera arrivare la Juventus Next Gen ... Si legge su msn.com
Carpi, a Terni inizia il tour de force. Cassani: "Come col Campobasso" - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Segnala msn.com