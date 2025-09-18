Totò Schillaci ad un anno dalla sua scomparsa la Juventus ha voluto ricordarlo così Il messaggio del club bianconero per l’indimenticato attaccante – FOTO
Totò Schillaci, la Juventus ha voluto ricordare così l’indimenticato attaccante ad un anno dalla sua scomparsa. Ecco il messaggio. Un anno senza l’eroe delle “Notti Magiche”. La Juventus ricorda con affetto e commozione Salvatore “Totò” Schillaci, scomparso un anno fa. Con un messaggio sui propri canali social, il club bianconero ha voluto rendere omaggio a un attaccante che, con i suoi gol, ha fatto sognare un’intera nazione e ha scritto un pezzo di storia della Signora. Un anno fa ci lasciava Totò Schillaci. pic.twitter.comfJ0MQuQmY4 — JuventusFC (@juventusfc) September 18, 2025 Il ricordo della Juve. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Un anno senza Totò Schillaci, in radio la canzone per il bomber di Italia '90 che accende i riflettori sul Cep
Esattamente un anno fa ci lasciava Totò #Schillaci, figlio del Sud e indimenticabile protagonista delle Notti Magiche di Italia '90. Ciao Totò Ti ricordo con questo bellissimo gol in rovesciata fatto con in maglia bianconera. - X Vai su X
TOTÒ SCHILLACI, IL 18 SETTEMBRE DI UN ANNO FA SE NE ANDAVA L’EROE DELLE NOTTI MAGICHE L’estate 1990, le notti magiche del mondiale italiano e un ragazzo di Palermo che le ha letteralmente scritte. Quel ragazzo che esattamente un anno fa - facebook.com Vai su Facebook
Italia ' 90 Pechino Express il tumore al colon La favola inimmaginabile di Totò Schillaci; Jessica Schillaci | Il mio Totò-gol imperfetto ed eroico Vorrei raccontarlo a Baggio e Inzaghi; Totò Schillaci la figlia Jessica | Solo quando si è ammalato ci siamo avvicinati davvero.
Palermo ricorda Totò Schillaci: il calendario degli appuntamenti - Per celebrare il ricordo di Totò Schillaci è stato organizzato un ricco calendario di appuntamenti che accompagnerà Palermo per diverse giornate di settembre. Riporta livesicilia.it
Calcio, a Palermo un murale per ricordare Totò Schillaci - Inaugurato a Palermo, nel quartiere Passo di Rigano, un murale dedicato al calciatore Totò Schillaci, scomparso un anno fa. Scrive notizie.tiscali.it