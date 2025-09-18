Totò Schillaci ad un anno dalla sua scomparsa la Juventus ha voluto ricordarlo così Il messaggio del club bianconero per l’indimenticato attaccante – FOTO

Totò Schillaci, la Juventus ha voluto ricordare così l’indimenticato attaccante ad un anno dalla sua scomparsa. Ecco il messaggio. Un anno senza l’eroe delle “Notti Magiche”. La Juventus ricorda con affetto e commozione Salvatore “Totò” Schillaci, scomparso un anno fa. Con un messaggio sui propri canali social, il club bianconero ha voluto rendere omaggio a un attaccante che, con i suoi gol, ha fatto sognare un’intera nazione e ha scritto un pezzo di storia della Signora. Un anno fa ci lasciava Totò Schillaci. pic.twitter.comfJ0MQuQmY4 — JuventusFC (@juventusfc) September 18, 2025 Il ricordo della Juve. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

