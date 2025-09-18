Toscana più lavoratori precari e meno residenti | l’allarme Inps nel rendiconto sociale 2024

Firenze, 18 settembre 2025 – Contratti precari, popolazione che invecchia, famiglie che si impoveriscono. È un quadro preoccupante quello che emerge dal Rendiconto sociale 2024 di Inps Toscana, presentato oggi a Firenze. I numeri raccontano di un mercato del lavoro che cresce, ma soprattutto nelle forme meno stabili. Nel 2024 il tasso di occupazione è salito al 70,9%, rispetto al 69,3% del 2023, ma a trainare sono stati i contratti a tempo determinato e le forme di impiego precarie. A conferma, il saldo tra assunzioni e cessazioni resta positivo (508.276 nuove assunzioni contro 486.540 cessazioni), ma si registra un calo delle assunzioni a tempo indeterminato. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Toscana, più lavoratori precari e meno residenti: l’allarme Inps nel rendiconto sociale 2024

