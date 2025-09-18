Toscana al via il progetto di alfabetizzazione digitale nelle scuole
FIRENZE – Prenderà il via il 25 settembre a Firenze il “Progetto di alfabetizzazione digitale degli Istituti Scolastici della Regione Toscana”, promosso dalla Polizia di Stato e dall’ Associazione Riaccendi il Sorriso, con il patrocinio della Regione Toscana e in collaborazione con l’ Ufficio Scolastico Regionale. L’iniziativa coinvolgerà dirigenti scolastici e docenti referenti per il cyberbullismo di tutte le province toscane. L’obiettivo è sviluppare competenze pratiche per gestire la sicurezza digitale, proteggere i dati e i dispositivi, riconoscere comportamenti dannosi online e promuovere un uso consapevole della rete tra gli studenti. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
