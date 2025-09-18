Torniamo ad insegnare l’uncinetto

Orizzontescuola.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un tempo l’uncinetto si imparava a scuola. Oggi sono i tablet e gli schermi a riempire le giornate dei bambini. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: torniamo - insegnare

Cerca Video su questo argomento: Torniamo Insegnare L8217uncinetto