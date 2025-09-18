Torna lo Snim | operatori da tutto il Mediterraneo e 300 imbarcazioni a Brindisi
BRINDISI - Il Salone Nautico di Puglia (Snim) vivrà la sua 21^ edizione a Brindisi, nel porto turistico “Marina di Brindisi”, dal 9 al 13 ottobre 2025. Si tratta, come è noto, di uno degli appuntamenti di settore più importanti a livello nazionale (con grandi prospettive di crescita anche a. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
