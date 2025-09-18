Torna la Gens Mathildis Evento clou sarà il gioco del ponte
Quattro Castella Torna a radunarsi la Gens Mathildis, il popolo della Grancontessa, per il tradizionale appuntamento di fine estate promosso dal Comitato matildico: evento clou sarà il Gioco del ponte femminile che vedrà in lizza quattro squadre formate da atlete di Rugby Colorno Femminile e Valkyrier Highlanders Rugby Formigine. La kermesse, organizzata insieme al Comune, completa il trittico di eventi che, dopo il "Corteo matildico" in maggio e il "Lux Omnia vincit" in luglio, consolida il legame della cittadina castellese con la figura di Matilde. Sabato alle 19 in piazza Dante ci saranno musica con dj set e apriranno punti ristoro e street food, anteprima di quanto andrà in scena dalle ore 20:30 con le esibizioni delle contrade che proporranno musici e sbandieratori "under 15", la proiezione del cortometraggio "Arquatar" con le più belle immagini del Corteo 2025, lo spettacolo di fuoco a cura di Messer della Brace, l’esibizione della Sala d’arme "Achille Marozzo" e l’atteso Gioco del ponte in rosa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
